Росія: статтю Путіна про Україну зробили обов’язковою для вивчення в російській армії

Статтю російського президента Володимира Путіна про «єдність» українців і росіян включили в якості однієї з обов’язкових тем на заняттях з військово-політичної підготовки в армії Росії. Про таке розпорядження російського міністра оборони Сергія Шойгу пише російська служба Радіо Свобода.

Стаття була опублікована 12 липня на офіційному сайті Кремля. Матеріал викладено українською та російською мовами.

Стаття починається з твердження Путіна, що «росіяни й українці – один народ». Російський лідер викладає традиційну російську і радянську історичну концепцію, згідно з якою «росіяни, українці і білоруси ... від Ладоги, Новгорода, Пскова в Київ і Чернігів – були об’єднані однією мовою».

Існування сучасної України Путін сприймає як проєкт «анти-Росії» і стверджує, що для мільйонів людей в Україні такий проект нібито неприйнятний, а російська влада ніколи не допустить, щоб «наші історичні території і близьких для нас людей, які проживають там, використовували проти Росії».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього не було достатньо часу, щоб прочитати статтю Путіна, але відзначив, що вона була опублікована і українською мовою.

«Президент РФ вже почав писати українською мовою. Значить, ми все правильно робимо. Можу тільки позаздрити, що стільки часу президент такої великої держави може собі дозволити витратити на таку детальну роботу», – зауважив президент України.

Міністр культури України Олександр Ткаченко, своєю чергою, висловив думку, що трактування Путіним історії «не відрізняється особливою оригінальністю», тому що «переписувати історію почали ще російські царі».

Українські експерти загалом розцінили текст як спецоперацію проти України.