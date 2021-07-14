Світовий конгрес українців розірвав зв’язки з представниками в Росії через закон про «небажані організації»

Світовий конгрес українців повідомив про припинення членства своїх локальних організацій, а також провідників у Росії через впровадження кримінальної відповідальності для російських громадян за зв’язки з так званими «небажаними» організаціями. До переліку таких організацій російська влада внесла і СКУ.

В організації таке рішення пояснили необхідністю «захистити українську національну меншину у Росії від репресій». Його ухвалила Рада директорів СКУ на позачерговому засіданні 10 липня.

«Таке рішення було ухвалене на прохання складових організацій СКУ та членів Ради Директорів з Росії, яким сьогодні загрожує кримінальна відповідальність за співпрацю з СКУ після того як президент РФ Володимир Путін 28 червня 2021 року підписав Федеральний закон № 230-ФЗ. Цим законом відтепер поширено заборону громадянам Росії брати участь у діяльності організацій, визнаних у РФ «небажаними», і поза межами території РФ. Раніше така заборона діяла лише на території РФ», – йдеться в роз’ясненні.

Також 1 липня Володимир Путін увів у дію закон, який передбачає до шести років ув’язнення для громадян Росії через в разі визнання винними в причетності до діяльності «небажаних» організацій.

У Конгресі побоюються, що це рішення призведе до подальшого обмеження прав мільйонів етнічних українців, які мешкають на території Росії та мають російське громадянство.

Читайте також: У Росії визнали «небажаними» чотири організації, пов’язані з Ходорковським

«Призупинення нашої співпраці зі складовими українськими організаціями у Росії було дуже складним, але необхідним рішенням. Це – ще один приклад грубого порушення Росією прав людини і продовження переслідувань української національної меншини, яка є найбільшою національною меншиною Росії. Світовий Конґрес Українців засуджує російське репресивне законодавство, метою якого є ізоляція та асиміляція українців у Росії», – йдеться в заяві президента СКУ Павла Ґрода.

Очільник організації назвав дії Кремля «культурним геноцидом» і закликав міжнародну спільноту їх засудити.

Читайте також: СКУ виключив зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії – через «антиукраїнську позицію»

«Попри усі загрози, СКУ продовжить підтримувати українську громаду у Росії та продовжить адвокаційну працю на міжнародному рівні, щоб донести до світової спільноти правду про культурний геноцид та грубі порушення прав людини у Росії», – підсумовують у Конгресі.

Президент Росії Володимир Путін 29 червня підписав закон про заборону російським громадянам і юридичним особам в будь-якій країні світу брати участь в роботі іноземних неурядових організацій, визнаних у Росії «небажаними».