У Росії визнали «небажаними» чотири організації, пов’язані з Ходорковським

Генеральна прокуратура Росії визнала «небажаними» на території країни чотири іноземні неурядові організації, пов’язані з критиком Кремля, колишнім головою «ЮКОСу» Михайлом Ходорковським. Це рішення означає фактичну заборону на діяльність цих груп у Росії.

«Небажаними» стали зареєстровані в Британії Future of Russia Foundation (фонд «Майбутнє Росії»), Khodorkovsky Foundation ( «Фонд Ходорковського»), Oxford Russia Fund ( «Оксфордський російський фонд») і зареєстрований у Франції European Choice («Європейський вибір»).

«Їхня діяльність становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації», – заявили у наглядовому органі. Матеріали направлені до Мін’юсту Росії.

Президент Росії Володимир Путін раніше підписав закон про заборону російським громадянам і юридичним особам у будь-якій країні світу брати участь у роботі іноземних неурядових організацій, визнаних у Росії «небажаними».

У Держдуму Росії також внесли законопроєкт, що дозволяє притягувати до кримінальної відповідальності за збір коштів або надання фінансових послуг іноземній або міжнародній неурядовій організації, яка визнана в Росії «небажаною».

Закон про «небажані» організації Путін підписав у травні 2015 року, після цього його кілька разів посилювали.

«Небажаною» може бути визнана будь-яка неурядова організація, яка, на думку генерального прокурора або його заступника, становить «загрозу безпеці держави й основам конституційного ладу». Після внесення в список «небажаних» організації забороняється працювати на території Росії, заморожуються всі її рахунки, повинні бути закриті всі її відділення. Співпрацювати з такими організаціями заборонено. Порушникам закону загрожують великі штрафи і тривалі терміни ув’язнення.