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Новини | Міжнародні

Третю неурядову організацію з Чехії визнали в Росії «небажаною»

У повідомленні, опублікованому на сайті прокуратури, вказано, що ця організація «становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Росії»

Генеральна прокуратура Росії визнала «небажаною» на території країни діяльність чеської міжнародної неурядової організації «Товариство свободи інформації» (Spolecnost Svobody Informace).

У повідомленні, опублікованому на сайті прокуратури, вказано, що ця організація «становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Росії».

Текст рішення Генпрокуратури направили до Міністерства юстиції Росії. Відомості про чеську компанію будуть внесені до переліку іноземних і міжнародних неурядових організацій, визнаних «небажаними».

Організація стала 36-ю у російському списку «небажаних» і третьою серед організацій, що працюють у Чехії.

Раніше у список були внесені гуманітарні й просвітницькі організації People in Need (Člověk v tísni – «Людина в біді») і Prague Civil Society Centre («Празький центр громадянського суспільства»).

Уряд Росії вніс Чехію і США в список «недружніх» країн. Створити такий список доручив президент Росії Володимир Путін.

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