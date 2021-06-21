Американський університет Bard College у Росії визнали небажаною організацією

Генеральна прокуратура Росії визнала американський університет Bard College небажаною організацією на території країни.

На думку відомства, діяльність вузу «становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації». Висновок Генпрокуратури направили до Мін’юсту Росії для внесення організації у відповідний перелік.

Bard College став вже тридцять п’ятою іноземною неурядовою організацією, діяльність якої визнана на території Росії небажаною, повідомляє агентство «Интерфакс».

Bard College – приватний гуманітарний університет, який має освітню мережу в декількох країнах світу. За його участі в Санкт-Петербурзькому державному університеті у 2011-му році був створений факультет вільних мистецтв і наук, його деканом є глава Рахункової палати Росії Олексій Кудрін.

Наприкінці березня російська Координаційна рада некомерційних організацій направила в Генпрокуратуру заяву з проханням перевірити обставини створення факультету вільних мистецтв і наук в СПбДУ. На думку ради, він міг бути «афілійований з іноземними НКО, підконтрольними Джорджу Соросу і такими, що ведуть на території Росії деструктивну діяльність».

У відповідь адміністрація СПбГУ заявила, що не співпрацює з небажаними НКО, а «історія партнерства університету з Бард-коледжем сягає корінням кінця минулого століття».

Закон про небажані організації був підписаний Володимиром Путіним в травні 2015 року, після цього його кілька разів посилювали.

Небажаною може бути визнана будь-яка неурядова організація, яка, на думку генерального прокурора або його заступника, представляє «загрозу безпеці держави і основам конституційного ладу». Після внесення в список небажаних організації забороняється працювати на території Росії, заморожуються всі її рахунки, повинні бути закриті всі її відділення. Співпрацювати з такими організаціями заборонено. Порушникам закону загрожують великі штрафи і тривалі терміни ув’язнення.