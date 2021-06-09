Держдума забороняє росіянам співпрацювати з «небажаними» організаціями і брати участь в їхніх заходах

Державна дума Росії ухвалила в третьому читанні закон про заборону російським громадянам і юридичним особам у будь-якій країні світу брати участь в роботі іноземних неурядових організацій, визнаних у Росії «небажаними».

Для того, щоб закон набув чинності, його має ухвалити ще Рада федерації і підписати президент Росії.

«Небажаними» визнані «будь-які іноземні або міжнародні неурядові організації, які надають посередницькі послуги під час проведення грошових операцій тим НУО, які вже мають у Росії статус небажаних і займаються загрозливою для конституційного ладу і безпеки держави діяльністю».

Закон також запроваджує з 1 жовтня контроль Росфінмоніторингу над грошовими переказами будь-якого розміру в Росію з певних країн, список яких буде складено пізніше.

Законопроєкт внесли в Думу вісім депутатів на чолі з головою думського комітету з безпеки Василем Піскарьовим, який також очолює комісію палати з розслідування фактів іноземного втручання в справи Росії.

Перше читання документ пройшов 18 травня. Уряд Росії дав на нього позитивний відгук без будь-яких зауважень, повідомляв російський «Інтерфакс» із посиланням на поінформоване джерело.

8 червня на сайті Держдуми Росії в картці законопроєкту був опублікований висновок правового комітету до третього читання, хоча документ ще не пройшов друге читання.

У висновку до третього читання законопроєкту йшлося про те, що зауважень правового, юридично-технічного і лінгвістичного характеру немає.

«Зрозуміло, що думські єдинороси дружно за нього проголосують, але можна ж дотримуватися хоч якихось рамок пристойності!» – написала колишня координаторка «Відкритої Росії» Тетяна Усманова, яка помітила цю розбіжність.

У 2015 році в Росії ухвалили закон про небажані організації. Такими Мін’юст має право визнати структури, «які становлять загрозу для обороноздатності і безпеки держави, або громадського порядку, або здоров’я населення».

Серед організацій, чия діяльність була визнана російською владою «небажаною»: американська неурядова організація Atlantic Council of the United States ( «Атлантична рада»), «Відкрита Росія», «Інститут сучасної Росії», Світовий конгрес українців, Фонд «Відкрите суспільство» (Open Society Foundation) Джорджа Сороса, чеська гуманітарна організація «Людина в біді» – усього їх понад два десятки.

За участь в таких організаціях на росіян спочатку відкриають адміністративні справи, а після декількох справ – кримінальні. Сайти таких організацій закон дозволяє блокувати без судового рішення.

Після появи кількох кримінальних справ проти членів і активістів «Відкритої Росії» 30 березня 2019 року конференція «Відкритої Росії» вирішила ліквідувати рух, щоб захистити його учасників від адміністративного і кримінального переслідування.