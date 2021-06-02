Колишній директор «Відкритої Росії» заарештований на два місяці

Колишній керівник громадської організації «Відкрита Росія» Андрій Пивоваров заарештований на два місяці районним судом Краснодара. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Пивоварова звинувачують у співпраці з так званою небажаною організацією.

Пивоварова затримали у петербурзькому аеропорту «Пулково» під час спроби вилетіти до Польщі 31 травня. Його зняли з літака в той момент, коли лайнер виходив на злітну смугу. Співробітники ФСБ, які зайшли на борт, пояснили свої дії тим, що Пивоваров був оголошений у розшук.

На засіданні суду він назвав звинувачення фарсом. У своїй промові він наполягав на своїй невинності і попросив обрати йому будь-яку міру запобіжного заходу, не пов’язану з арештом. За висунутими звинуваченнями йому загрожує до 6 років ув’язнення.

Раніше громадська організація «Відкрита Росія» оголосила про самоліквідацію. Вся її діяльність була припинена, територіальні відділення закриті, членство учасників анульоване. Андрій Пивоваров повідомляв, що рішення колегіально ухвалила Рада «Відкритої Росії». Приводом для нього стало очікуване посилення кримінального покарання за статтею про діяльність небажаних організацій.

Закон про небажані організації був підписаний російським лідером Володимиром Путіним у травні 2015 року. Згідно з документом, їм забороняється працювати на території Росії.

Небажаною може бути визнана будь-яка неурядова організація, яка, на думку генерального прокурора або його заступника, становить «загрозу безпеці держави і основам конституційного ладу». Після внесення до списку небажаних заморожуються всі рахунки такої організації. Також мають бути закриті всі її відділення. Співпрацювати з такими організаціями заборонено. Порушникам закону, залежно від рівня участі в діяльності небажаної організації, загрожують штрафи до 500 тисяч рублів і тривалі терміни позбавлення волі.