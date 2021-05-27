Відома громадська організація «Відкрита Росія» оголосила про своє закриття

Відома в Росії громадська організація «Відкрита Росія» оголосила про самоліквідацію. Виконавчий директор Андрій Пивоваров повідомив про повне припинення діяльності організації та закриття усіх відділень в регіонах.

«Ми робимо це, щоб уникнути кримінального переслідування. Скоро вибори, і влада готова на все, щоб не допустити незалежних політиків. Держдума ухвалює закон, за яким прихильників «Відкритки» (скорочення основної назви організації – ред.) можуть посадити на шість років просто за переконання. Нам не потрібні нові кримінальні справи проти наших прихильників. «Відкритки» як організації більше не існує», – повідомив Пивоваров у Telegram.

Приводом для рішення стало заплановане посилення кримінального покарання за статтею про діяльність небажаної організації.

І хоча сама «Відкрита Росія» не була визнана в Росії небажаною організацією. Такими прокуратура визнала зареєстровані у Великобританії OR (Otkrytaya Rossia) і Open Russia Civic Movement, Open Russia.

Після того як ці організації опинилися у списку небажаних в 2017 році, офіційний представник Генпрокуратури Росії заявив, що відомство «нічого не має проти» російського руху. Однак незабаром його учасників почали штрафувати в адміністративних справах, а потім відкривати й кримінальні.

Першою обвинуваченою в «сприянні небажаній» «Відкритій Росії» стала громадянська активістка з Ростова-на-Дону Анастасія Шевченко. У лютому цього року її засудили до чотирьох років умовно з випробувальним терміном.

«Відкрита Росія» була заснована у 2001 році опозиціонером Михайлом Ходорковським.

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