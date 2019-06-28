У Росії залічили до «небажаних» Фонд «Вільна Росія»

У Росії Міністерство юстиції внесло в перелік так званих «небажаних організацій» Фонд «Вільна Росія» – емігрантську організацію, що базується у Вашингтоні.

Рішення, як побоюються, може призвести до фактичного припинення її діяльності в Росії.

У відповідь фонд виступив на захист своїх зусиль і заявив, що нове визначення в Росії не зупинить їх.

«Серед тих, хто цінує демократію і права людини, ми бажані. Ми знаємо, що опинилися в доброму товаристві зі ще 15 поважаними організаціями. Ми діємо в найкращих інтересах російського народу. Нас не відвернуть від цього визначення з боку тих, хто хоче, щоб Росія залишилася авторитарною країною», – заявили у фонді.

Цю організацію заснувала група російських емігрантів і дисидентів, дехто з яких був змушений залишити Росію. Очолює Фонд «Вільна Росія» Дейвід Креймер, колишній помічник державного секретаря США.

Нещодавно фонд оприлюднив звіт із детальним аналізом того, як Росія роками використовувала на свою користь західні інституції і правові системи в намаганні придушувати критиків, підривати санкції і скасовувати судові рішення.

Закон про «небажані організації» в Росії набув чинності 2015 року. Він забороняє таким організаціям працювати на території Росії. «Небажаною» може бути визнана будь-яка неурядова організація, яка, на думку генерального прокурора або його заступника, становить «загрозу безпеці держави і основам конституційного ладу». Після внесення в перелік «небажаних» в організації заморожуються всі її рахунки. Також мають бути закриті всі її відділення. Співпрацювати з такими організаціями заборонено. Порушникам закону загрожують штрафи до 500 тисяч рублів (нині це близько 207 тисяч гривень) і позбавлення волі на термін до восьми років.

Фонд «Вільна Росія» став 16-ю організацією, що визнана «небажаною».

Цей закон далі розширив рівень тиску на громадянське суспільство після того, як на три роки раніше в Росії ухвалили ще один схожий закон, про «іноземних агентів», який наклав обмеження на неурядові організації, що отримують фінансування з-за кордону і, на думку російської влади, займаються «політичною діяльністю».

Обидва ці кроки різко критикували правозахисники в Росії й на Заході і західні уряди.