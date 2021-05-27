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27 травня 2021, Київ 15:03
Новини | Міжнародні

ЄС розкритикував Росію за визнання трьох німецьких громадських організацій «небажаними»

«Рішення російського генерального прокурора врешті-решт завдає шкоди інтересам російського народу та можливостям відкритого і вільного діалогу», – заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано

Європейський союз розкритикував рішення російської влади визнати «небажаними» три німецькі неурядові організації. У ЄС назвали цей крок «останнім прикладом нехтування російською владою громадянського суспільства».

26 травня стало відомо, що російська влада визнала «небажаними» «Форум російськомовних європейців», «Центр ліберальної сучасності» і «Німецько-російський обмін».

«Рішення російського генерального прокурора врешті-решт завдає шкоди інтересам російського народу та можливостям відкритого і вільного діалогу», – заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Закон про «небажані організації», ухвалений у травні 2015 року, був частиною низки нормативних актів, просунутих Кремлем, які витискають з країни некомерційні та неурядові організації, які отримували фінансування з іноземних джерел – головним чином з Європи та США.

У заяві Стано йдеться, що ЄС «повністю підтримує ключову роль, яку відіграють незалежні НУО у розвитку взаєморозуміння за кордоном та поліпшенні відносин між країнами».

Він закликав російську владу змінити своє рішення та «сприяти налагодженню контактів між людьми на благо Росії та Європейського союзу».

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