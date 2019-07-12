МЗС України: не може не тішити, що Світовий конгрес українців «становить загрозу» безпеці Росії

Міністерство закордонних справ України висловило протест через рішення генеральної прокуратури Росії визнати «небажаною» діяльність Світового конгресу українців.

У відомстві вважають, що це рішення «вкотре продемонструвало незмінність репресивної політики РФ, спрямованої на ліквідацію громадських організацій української меншини на території РФ».

«З іншого боку, не може не тішити той факт, що зареєстрована у Канаді неурядова організація українців «становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки РФ». Світовий конгрес українців завжди буде загрозою для Кремля», – заявили в МЗС.

У міністерстві зазначили, що Україна готова вжити усіх кроків у відповідь «на це ганебне рішення держави-агресора та закликає міжнародну спільноту розглядати це рішення Генеральної прокуратури РФ як чергове зухвале порушення фундаментальних прав людини». МЗС також закликало посилити дипломатичний тиск на Росію.

Світовий конгрес українців створений 1967 року в США. Зараз штаб-квартира розташована у Торонто. Згідно з повідомленням на сайті СКУ, організація є координатором для українських діаспор по всьому світу.

Закон про «небажані організації» президент Росії Володимир Путін підписав у травні 2015 року. Згідно з документом, таким структурам забороняється працювати на території Росії. Співпрацювати з ними також заборонено.