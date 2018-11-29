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29 Листопад 2018, Київ 10:15
Новини | Політика

Світовий конгрес українців обрав нового президента

Павло Ґрод останні 10 років був головою Конгресу українців Канади

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Новим президентом Світового конгресу українців став Павло Ґрод. Його обрали у Києві за підсумками чергового з’їзду конгресу, повідомляє прес-служба СКУ.

На цій посаді Ґрод змінив Євгена Чолія, який очолював СКУ з 2008 року.

Павло Ґрод останні 10 років був головою Конгресу українців Канади. Крім активної громадської діяльності, Ґрод є президентом енергетичної компанії Rodan Energy Solutions.

Світовий конгрес українців – міжнародна неприбуткова організація, заснована у 1967 році, і представляє інтереси понад 20 мільйонів українців-діаспорян по всьому світу.

Світовому конгресу українців виповнилося 50 років (відео)
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Світовому конгресу українців виповнилося 50 років (відео)

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