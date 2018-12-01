Закиди міністру Супрун, що вона з діаспори, є ганьбою – Павло Ґрод

Користь людини для України, патріотизм, професіоналізм не залежать від місця народження. Таким чином новообраний президент Світового конгресу українців Павло Ґрод прокоментував в інтерв’ю Радіо Свобода закиди деяких критиків на адресу виконувача обов'язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. На думку Ґрода, варто не цькувати, а навпаки активніше запрошувати українців з діаспори обіймати будь-які важливі державні посади в Україні. Президент Світового конгресу українців також розповів, чому СКУ підтримав рішення про воєнний стан в Україні, чому в Канаді (на відміну від деяких інших держав Заходу) немає пропутінського лобі. І Павло Ґрод дав прогноз – коли почнеться повернення української діаспори в Україну.