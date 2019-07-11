Росія визнала Світовий конгрес українців «небажаною організацією»

Генеральна прокуратура Росії визнала «небажаною організацією» Світовий конгрес українців. У заяві прокуратури вказано, що діяльність організації становить «загрозу основам конституційного ладу і безпеки Росії».

Світовий конгрес українців створений 1967 року в США. Зараз штаб-квартира розташована у Торонто. Згідно з повідомленням на сайті СКУ, організація є координатором для українських діаспор по всьому світу.

Закон про «небажані організації» президент Росії Володимир Путін підписав у травні 2015 року. Згідно з документом, таким структурам забороняється працювати на території Росії. Співпрацювати з ними також заборонено.

Небажаною може бути визнана будь-яка неурядова організація, яка, на думку генерального прокурора або його заступника, становить «загрозу безпеці держави і основам конституційного ладу».