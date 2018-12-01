Діаспора українців в Росії просить більшої підтримки від української влади – президент СКУ

Українська громада в Росії просить більшої підтримки від уряду України та українців з інших країн, заявив в ефірі Радіо Свобода президент Світового конгресу українців Павло Ґрод.

За його словами, українцям в Росії зараз «дуже нелегко».

«Вони всі цим (утисками українців в Росії – ред.) дуже турбуються. І вони просять кращої підтримки і від діаспори, і від українського уряду. Ми не маємо забувати, що це є наша найбільша діаспора», – сказав Ґрод в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Як зазначив Павло Ґрод, під час чергового з’їзду Світового конгресу делегація українців з Росії була другою за чисельністю.

«І вони активно діяли. І там є люди, які багато працюють на нашу користь. Вони стараються триматися українцями. Це нелегко, це дуже нелегко», – додав Ґрод.

Читайте також: Президент Світового конгресу українців про Супрун, воєнний стан і діаспору в Росії

Світовий конгрес українців відбувся у Києві 24-27 листопада. За його підсумками новим президентом СКУ став Павло Ґрод. На цій посаді він змінив Євгена Чолія, який очолював конгрес із 2008 року.

Світовий конгрес українців – міжнародна неприбуткова організація, заснована у 1967 році. Вона представляє інтереси понад 20 мільйонів українців-діаспорян у всьому світі.