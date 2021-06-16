Росія: Держдума запроваджує кримінальне покарання за роботу в «небажаній організації»

Державна дума Росії схвалила в третьому й остаточному читанні законопроєкт про кримінальну відповідальність за участь у роботі неурядових організацій, визнаних у Росії «небажаними».

Документ, який вносить зміни до Кримінального кодексу, передбачає, що за організацію діяльності на території Росії іноземної або міжнародної «небажаної організації» може загрожувати позбавлення волі на термін від двох до шести років. Крім позбавлення волі, передбачаються обов’язкові або примусові роботи. За саму лише просту участь у діяльності такої організації термін позбавлення волі може скласти від одного року до чотирьох років, також передбачаються значні штрафи і можливість заборони займатися певними різновидами діяльності аж на 10-річний термін.

Крім того, за грошові пожертви «небажаним організаціям» загрожуватиме до п’яти років позбавлення волі.

Від кримінальної відповідальності, згідно з документом, звільняється той, хто добровільно припинив участь у діяльності іноземної або міжнародної «небажаної організації» або сприяв припиненню її роботи.

Як очікують, документ після нижньої палати російського парламенту невдовзі ухвалить і верхня, Рада федерації, і після підписання президентом Володимиром Путіним він набуде чинності ближчим часом.

Днями Держдума так само схвалила в третьому й остаточному читанні законопроєкт, який має на меті заборонити росіянам брати участь у діяльності «небажаних організацій» також і за межами Росії, а не тільки в самій країні.

Закон про «небажані організації» президент Росії Володимир Путін підписав у травні 2015 року, після цього його кілька разів посилювали.

«Небажаною» може бути визнана будь-яка неурядова організація, яка, на думку генерального прокурора або його заступника, становить «загрозу безпеці держави і основам конституційного ладу».

Після внесення в список «небажаних» організації забороняється працювати на території Росії, заморожуються всі її рахунки, мають бути закриті всі її відділення. Співпрацювати з такими організаціями заборонено.

Цей закон різко критикують правозахисники в Росії і за кордоном, а також західні уряди і міжнародні організації.