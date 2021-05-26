У Росії позбавляють пасивного виборчого права прихильників «екстремістських організацій»

У Росії нижня палата парламенту, Державна дума, в третьому, остаточному читанні прийняла законопроєкт, який передбачає заборону балотуватися на виборах для учасників і прихильників організацій, визнаних у Росії екстремістськими. Цей документ може зробити практично неможливим обрання прихильників заарештованого опозиційного політика Олексія Навального.

Тепер документ має підтримати Рада федерації і підписати президент Росії Володимир Путін. Вибори до Державної думи призначені на вересень.

Заборона поширюється на участь у виборах не тільки в Державну думу, а й на всіх рівнях. Також вона пошириться не тільки на членів організацій, визнаних екстремістськими, і тих, хто надавав їм підтримку, а й на людей, які висловлювали «підтримку цілям і формам організації, визнаної екстремістською чи терористичною, а також окремих заходах такої структури», тобто може йтися, наприклад, про коментарі в інтернеті.

Причетність людей до діяльності заборонених організацій повинен буде встановлювати суд. Але без судового рішення можна буде забороняти балотуватися людям, які були засновниками або керівниками організацій.

Законопроєкт був внесений після того, як стало відомо, що до суду надійшли документи про визнання екстремістськими «Фонду боротьби з корупцією» і штабів Олексія Навального. Прихильники Навального вважають, що сенс законопроєкту в тому, щоб позбавити їх можливості балотуватися.