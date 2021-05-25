Навальний повідомив, що проти нього розслідують три кримінальні справи

Російський опозиціонер Олексій Навальний повідомив про «три нових особливо важливих справи», які проти нього ведуть слідчі в Росії.

Як йдеться в повідомленні у телеграм-каналі Навального, про це йому стало відомо напередодні після зустріч зі слідчим з особливо важливих справ Головного слідчого управління Слідчого комітету Росії.

Одна зі справ, за словами політика, стосується звинувачень в образі судді Віри Акімової. Як саме Навальний образив суддю, слідчі йому не пояснили.

Політику також повідомили ще про дві кримінальні справи щодо нього: за звинуваченням у шахрайстві і створенні «некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян».

У лютому Бабушкінський суд Москви визнав Навального винним у наклепі на ветерана Ігната Артеменка, що знявся в агітаційному ролику на підтримку поправок до конституції Росії. Політикові призначили штраф у 850 тисяч рублів. Під час засідання суддя Віра Акімова оголосила, що направить у московський слідчий комітет матеріали слухань для перевірки «образливих висловлювань» Навального про учасників процесу.

Олексій Навальний перебуває у виправній колонії №2 у російському Покрові. Суд відправив його туди у кримінальній справі «Ів Роше» восьмирічної давності, замінивши умовний термін ув’язнення на реальний. Після цього стан здоров’я Навального різко погіршився. Політик оголошував голодування на знак протесту проти того, що не отримує необхідної медичної допомоги і при цьому до нього не допускають його лікаря.

Із закликом надати Навальному медичну допомогу виступили правозахисники, влада низки країн, нобелівські лауреати і світові знаменитості. На його підтримку в десятках міст Росії і світу пройшли акції протесту, в Росії вони закінчилися затриманнями тисяч людей.