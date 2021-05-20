Здоров’я Навального «більш-менш» відновилося – російські тюремники

Директор Федеральної служби Росії з виконання покарань Олександр Калашников заявив, що здоров’я опозиціонера Олексія Навального, який тримав голодування в колонії, «більш-менш» відновилося.

На даний час він важить 82 кілограми, нормально харчується і має можливість спілкуватися з сім’єю, сказав чиновник.

«Якихось спеціальних стягнень, порушень – їх зараз немає, і йому не оголошують. І немає в цьому цілі якось його принизити, ускладнити йому життя, він на загальних умовах», – цитує слова Калашникова російське державне агентство ТАСС.

Напередодні адвокат опозиціонера Вадим Кобзєв розповів, що 18 травня відвідував Навального в колонії в Покрові Володимирської області Росії. За його словами, Навальний почуває себе нормально.

2 лютого Симоновський суд Москви відправив Олексія Навального в колонію у кримінальній справі «Ів Роше» 2013 року. Політик має провести в ув’язненні близько двох із половиною років. 31 березня Навальний оголосив голодування, яке тримав більше ніж три тижні.

Він вимагав допустити до нього незалежних лікарів у зв’язку зі скаргами на болі в спині і ногах. За час голодування Навальний схуд до 72 кілограмів.

Із закликом надати Навальному медичну допомогу виступили правозахисники, влада низки країн, нобелівські лауреати і світові знаменитості. На його підтримку в десятках міст Росії і світу пройшли акції протесту, в Росії вони закінчилися затриманнями тисяч людей.