Росія: соратники Навального більше не плануватимуть акцій протесту

Соратник ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков заявив, що прихильники політика більше не плануватимуть вуличних акцій протесту та не оголошуватимуть про їхнє призначення на конкретний день. Водночас Волков переконаний, що протести в Росії невідворотні, але вони будуть незапланованими.

«Протест спалахне спонтанно, як це сталося в Тунісі в 2011 році. Це добре? Ні. Це неминуче? Так», – сказав Леонід Волков на круглому столі, організованому Університетом Чикаго, повідомляє «Голос Америки».

За словами соратника Навального, підготовка нових вуличних акцій у Росії зараз неможлива через останні дії влади проти учасників протесту, а також наміри російського режиму включити структури Навального до списку екстремістських організацій.

У березні прихильники Навального стали готувати велику вуличну акцію за його звільнення. На спеціально створеному сайті вони планували зібрати 500 тисяч потенційних учасників. Зареєструвалися трохи більш як 450 тисяч людей. Через те, що Навальний оголосив у колонії голодування, Волков та інші соратники опозиціонера вирішили провести акцію до реєстрації 500 тисяч учасників і без узгодження з владою. 21 квітня в протестах з вимогою звільнення Навального в десятках міст Росії брали участь десятки тисяч людей. Більш як тисяча були затримані, найбільше – в Петербурзі.

Попередні масові акції прихильники Навального провели в січні і на початку лютого, після арешту опозиціонера. Тоді було затримано понад 10 тисяч учасників.

Попри репресії, на думку Волкова, який перебуває за кордоном через порушені проти нього в Росії кримінальні справи, «ще не було кращих, ніж зараз, часів для політичної опозиції в Росії». На його думку, «фундаментальні причини для протестів в Росії нікуди не зникнуть», а прихильники Навального, попри розпуск штабів, мають намір залишатися «найбільшою і найкраще організованою політичною організацією в країні».