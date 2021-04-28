Росія: за тиждень після акцій на підтримку Навального затримали 115 людей

За тиждень після акцій на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального, які відбулися у низці міст Росії 21 квітня, поліція затримала щонайменше 115 осіб у 23 містах. Про це повідомляє «ОВД-Инфо». Співробітники правоохоронних органів приходили як мінімум до п’яти журналістів.

Тільки у Москві були затримані 58 осіб, що вже перевищує кількість затриманих на самій акції. У Нижньому Новгороді – 11 людей, у Пермі та Хабаровську – по 10.

Поліція, як правило, затримує ймовірних учасників акцій або рано вранці, або ввечері, коли вони повертаються додому з роботи. Так, наприклад, був затриманий професор РДГУ Олександр Агаджанян. Після цього він провів ніч у відділенні поліції, незважаючи на напад астми. 27 квітня суд оштрафував його на 20 тисяч рублів.

Затриманим інкримінують участь в непогодженій акції, посилаючись на дані камер відеоспостереження, або організацію несанкціонованого заходу шляхом розміщення допису або репосту у соцмережах. На сайтах тільки московських судів опублікована інформація про 183 справи за статтею про порушення правил участі в акціях, які надійшли до судів з 22 квітня. Багатьох уже оштрафували або арештували, повідомили правозахисники.

Окрім того, поліція приходила до, щонайменше, п’яти журналістів, які висвітлювали акції 21 квітня – кореспондентів «Дождя», «Комсомольськой правды», «Эха Москвы», RTVi та «Медузы» (видання внесено російською владою до переліку іноземних агентів).

21 квітня у містах Росії відбулися несанкціоновані акції протесту з вимогою припинити переслідування Олексія Навального і надати необхідну йому медичну допомогу. Після їх закінчення як у МВС, так і в правозахисних організаціях, відзначали мінімальну, в порівнянні з попередніми подібними заходами, кількість затриманих. Однак з п’ятниці поліцейські почали приходити з обшуками і протоколами додому до учасників акцій і до тих, хто, на думку правоохоронних органів, закликав в них брати участь. Раніше повідомлялося, що тільки за минулі вихідні були затримані, оштрафовані або арештовані понад сімдесят прихильників Навального.

Опозиційний політик Олексій Навальний перебуває у виправній колонії №2 міста Покрова у Володимирській області Росії, відколи 2 лютого російський суд замінив йому з умовного на реальний термін у кримінальній справі восьмирічної давності.

У колонії стан здоров’я Навального різко погіршився. Політик оголошував голодування на знак протесту проти того, що не отримує необхідної медичної допомоги, і при цьому до нього не допускають його лікаря.

Із закликом надати Навальному медичну допомогу виступили правозахисники, влада низки країн, нобелівські лауреати і світові знаменитості. На його підтримку в десятках міст Росії і світу пройшли акції протесту, в Росії вони закінчилися затриманнями тисяч людей.