Дочка Навального виступить у Женеві на саміті з прав людини

20-річна дочка ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального Дар’я виступить на саміті з прав людини в Женеві, який пройде 7-8 червня, йдеться в повідомленні у твіттері саміту.

У лютому Навальному присудили Премію мужності Женевського форуму з прав людини. Тоді організатори висловили сподівання, що політик «буде скоро звільнений і зможе отримати нагороду особисто і дати відеоінтерв’ю перед врученням». У разі якщо цього не станеться, на саміт планували запросити члена сім’ї Навального.

Женевський форум із прав людини проводять 25 правозахисних неурядових організацій. Цього року на форумі виступить також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська, а в роботі саміту візьме участь російський опозиціонер, лауреат Премії мужності 2018 року Володимира Кара-Мурза.

Дар’я Навальна – студентка Стенфордського університету в Каліфорнії. Університет регулярно входить у списки 10 найкращих освітніх установ світу.

Опозиційний політик Олексій Навальний перебуває у виправній колонії №2 міста Покрова у Володимирській області Росії, відколи 2 лютого російський суд замінив йому з умовного на реальний термін у кримінальній справі восьмирічної давності.

У колонії стан здоров’я Навального різко погіршився. Політик оголошував голодування на знак протесту проти того, що не отримує необхідної медичної допомоги, і при цьому до нього не допускають його лікаря.

Із закликом надати Навальному медичну допомогу виступили правозахисники, влада низки країн, нобелівські лауреати і світові знаменитості. На його підтримку в десятках міст Росії і світу пройшли акції протесту, в Росії вони закінчилися затриманнями тисяч людей.