Навальний подав до суду на СІЗО, де його утримували до переведення у колонію

Російський опозиційний політик Олексій Навальний подав до суду на адміністрацію слідчого ізолятора «Матроська тиша», в якому він перебував до етапування в колонію, через те, що там його ставили на облік як схильного до втечі.
Напередодні, 27 квітня, Петушинський суд Володимирської області Росії залишив без озгляду три позови Навального до адміністрації виправної колонії №2 міста Покров, у якій опозиціонер відбуває термін ув’язнення. Політик вимагав визнати незаконними кваліфікацію його, як схильного до втечі, відмову видавати йому книги і газети, а також позбавлення безперервного восьмигодинного сну.
Опозиційний політик Олексій Навальний з лютого перебуває у виправній колонії №2 міста Покров Володимирської області: суд засудив його до трьох з половиною років позбавлення волі у кримінальній справі «Ів Роше» восьмирічної давності, яке Європейський суд з прав людини визнав неправомірним. У колонії стан здоров’я Навального різко погіршився. Політик оголошував голодування на знак протесту проти того, що не отримує необхідної медичної допомоги, і при цьому до нього не допускали його лікарів.
Російський опозиціонер Навальний і Україна
Восени 2014 року Олексій Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим «де-факто російський».
Згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою.
Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і «Голосу Америки» він сказав, що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав «чесний референдум», перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари.
Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що «не бачить вирішення кримської проблеми», і цю проблему, на його думку, «не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний».
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У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій.
При цьому опозиціонер у коментарі DW називав тему України «периферійною» для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, «чого хоче Путін», аби нав’язувати свій порядок денний.
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