Росія: на батьківщині Путіна порушили кримінальну справу через графіті з Навальним

У російському Санкт-Петербурзі порушили кримінальну справу після появи графіті з опозиційним політиком Олексієм Навальним, повідомляє місцеве видання «Фонтанка».

Справу порушено за статтею про вандалізм з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті або ворожнечі. Покарання за цією статтею передбачає до трьох років позбавлення волі. Слідство вважає, що художників було кілька.

Офіційних повідомлень про кримінальну справу на сайті управління МВС у Петербурзі та Ленінградській області немає.

Графіті з Олексієм Навальним з’явилося вранці 28 квітня на трансформаторній будці в центрі Петербурга. Портрет політика, який зараз відбуває покарання в колонії у справі «Ів Роше», супроводжувався написом «Герой нового часу». Через кілька годин на місце приїхали співробітники поліції, вони склали протоколи і взяли фарбу на експертизу. Потім графіті зафарбували.

21 квітня в Росії відбулися акції на підтримку Навального, поліція затримала понад 1900 їхніх учасників. Навальний цього тижня опублікував звернення, в якому подякував учасникам мітингів.