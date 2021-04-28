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28 квітня 2021, Київ 17:28
Новини | Міжнародні

Росія: у центрі Петербурга з’явилося графіті з Навальним, але його відразу зафарбували – фото

Поліцейський біля графіті з Навальним у Санкт-Петербурзі, 28 квітня 2021 року

У центрі російського Санкт-Петербурга в ніч на 28 квітня з’явилося графіті з опозиційним політиком Олексієм Навальним і написом «Герой нового часу».

Малюнок зафарбували протягом кількох годин: вранці після появи фото стріт-арту в соцмережах на місце приїхала поліція, а потім комунальники, які зафарбували графіті жовтою фарбою.

Автор малюнка невідомий.

21 квітня по всій Росії прихильники Навального, який зараз перебуває в колонії, провели акції на його підтримку. По всій Росії були затримані майже дві тисячі людей.

26 квітня прокуратура Москви припинила діяльність штабів Олексія Навального до рішення за позовом про визнання їх екстремістськими організаціями.

27 квітня Московський міськсуд обмежив роботу Фонду боротьби з корупцією Навального. Сам «перелік заборон» опублікований не був.

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