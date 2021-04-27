У Росії суд обмежив роботу «Фонду боротьби з корупцією»

У Росії Московський міський суд 27 квітня заборонив очолюваним ув’язненим опозиційним політиком Олексієм Навальним організаціям виконувати певні дії. Ідеться про «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК) та «Фонд захисту прав громадян».

Рішення ухвалене на вимогу прокуратури Москви, ідеться в повідомленні російської служби Радіо Свобода. Які саме заборони запроваджені, в рішенні не розкривається, оскільки справа проти фондів розглядається в закритому режимі.

26 квітня прокуратура Москви припинила діяльність регіональних штабів прихильників Навального до рішення у справі про визнання ФБК екстремістською організацією.

У Росії «Фонд боротьби з корупцією» та «Фонд захисту прав громадян» визнані організаціями, що виконують функції так званих «іноземних агентів». Організації не згодні з таким статусом.