Росія: суд стягнув із соратниці Навального мільйон рублів на користь «кухаря Путіна»

У Росії Симоновський суд Москви частково задовольнив два позови петербурзького бізнесмена Євгена Пригожина, якого в ЗМІ називають «кухарем Путіна», до соратниці російського опозиціонера Олексія Навального Любові Соболь.

Вона повинна буде виплатити Пригожину мільйон рублів (13,5 тисяч доларів) як компенсацію моральної шкоди, а також розмістити особисте спростування відомостей, поширених про бізнесмена, які суд визнав такими, що не відповідають дійсності і шкодять діловій репутації.

Пригожин подав позови про захист честі і гідності після того, як Любов Соболь в ефірі Youtube-каналу «Навальний Live» звинуватила бізнесмена в організації замаху на свого чоловіка, а також після того, як в інтерв’ю виданню Znak.com Соболь заявила про постачання компаніями Пригожина неякісних продуктів для харчування в дитячих садках.

Всього Пригожин подав десятки позовів до Олексія Навального і його соратників через висловлювання на свою адресу. Загальна сума вимог бізнесмена становить майже 80 мільйонів рублів.

Компанії бізнесмена Євгена Пригожина з 2011 року займаються поставками харчування в навчальні, медичні та державні установи по всій Росії. На даний час бізнес-структури, пов’язані з «кухарем Путіна», уклали близько шести тисяч державних контрактів на сотні мільярдів рублів.

Крім того, Євгена Пригожина пов’язують з організацією групи провладних блогерів у Санкт-Петербурзі – так званої «фабрики тролів», а також зі створенням «приватної військової компанії Вагнера», яка брала участь у військових операціях на сході України, в Сирії і Африці.

У США підприємця звинувачують у спробі втручання в президентські вибори, він внесений до списку санкцій. Сам Пригожин заперечує всі звинувачення на свою адресу.