Окружний суд Амстердама зобов’язав пов’язану з «кухарем Путіна» Євгеном Пригожиним структуру «РИА ФАН» видалити серію матеріалів про проєкт розслідувань Bellingcat. повідомили в твітері самі розслідувачі.

Ідеться про п’ять матеріалів, опублікованих у липні та серпні 2020 року. У них стверджувалося, нібито співробітники Bellingcat намагалися підкупити і погрожували співробітникам «РИА ФАН». Зокрема, йдеться про «листуванні» якогось співробітника Bellingcat, названого Пітером Ван Х’юсом (насправді у Bellingcat працює чоловік на ім’я Пітер ван Гюйс). У «РИА ФАН» заявили, що він намагався завербувати і підкупити співробітників їхнього видання, а потім погрожував їм.

Видання The Insider пише, що «листування» насправді було обміном «сфабрикованими» повідомленнями. У ролі Ван Х’юса, за даними видання, виступав співробітник петербурзької «фабрики тролів», студент Еммануель Асамоа, який говорив «з яскраво вираженим африканським акцентом».

Суд на підставі поданих Bellingcat доказів ухвалив, що відомості, які містяться в цих матеріалах, є помилковими і не підкріпленими фактами.

Видання РІА ФАН має відшкодувати Bellingcat юридичні витрати, видалити матеріали і опублікувати спростування. За кожен день недотримання судового рішення російському виданню загрожує штраф 25 тисяч євро – аж до максимальної суми 500 тисяч євро.

«РИА ФАН» входить до медіагрупи «Патріот», яку очолює бізнесмен Євген Пригожин, також відомий як «кухар» президента Росії Володимира Путіна. Мета медіагрупи, за її власною заявою, – «максимальне поширення інформації про події в Росії події для створення сприятливого інформаційного простору, спрямованого на розвиток країни».