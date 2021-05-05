Російські найманці в Центральній Африці: французьке видання RFI опублікувало розслідування злочинів проти цивільних

Російські військові «інструктори» з приватних військових компаній у Центральноафриканській Республіці влаштовують позасудові страти, грабують і катують мирних жителів, а також здійснюють групові зґвалтування. Таке стверджується у розслідуванні, опублікованому французьким виданням RFI з посиланням на розповіді місцевих жителів і документи робочої групи ООН з питання використання найманців. у Росії заперечують участь російських найманців в бойових діях, кажучи про невелику групу «інструкторів». Деталі повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Уперше робоча група ООН з питання про використання найманців офіційно «висловила тривогу» у зв'язку з широким використанням владою ЦАР приватних військових компаній 31 березня 2021 року.

У звіті автори перерахували порушення прав людини, що приписуються російським військовим. Доповідачі ООН називають три такі приватні військові кампанії (ПВК):

«ПВК Вагнера»;

Sewa Security Services, створена в 2017-м, вважається філією «Вагнера»;

Lobaye Invest SARLU, створена в ЦАР в 2017 році.

У громадянській війні між офіційним урядом Центральноафриканської Республіки (ЦАР )і угрупованнями повстанців, яка йде в країні з 2012 року, беруть участь від 800 до 2000 російських найманців, стверджують джерела французького видання RFI. За словами розслідувачів, це «слон у кімнаті»: «Ми всі знаємо про них, але робимо вигляд, що їх там немає».

Російське посольство в ЦАР визнає, що в країні перебуває 535 російських «інструкторів», які нібито не беруть прямої участі в бойових діях за винятком випадків, коли на них нападають.

Про що каже ООН?

За даними робочої групи ООН, приватні військові компанії несуть відповідальність:

за масові позасудові страти,

довільні затримання,

тортури під час допитів,

зникнення людей,

напади на цивільних,

зґвалтування.

Правозахисники нарахували не менше ніж 100 таких епізодів, до яких причетні російські «інструктори». У звітах згадані:

26 позасудових страт,

5 зґвалтувань,

а також 27 випадків довільних арештів і позбавлення волі.

Однак публічно засудити російських найманців, які виступають на стороні офіційної влади ЦАР, жителі контрольованих росіянами регіонів бояться. Крім того, вважається, що саме представники російських ПВК допомогли відбити у повстанців більшість великих міст країни, відзначає RFI.

Розстріл в мечеті міста Бамбарі

Серед тяжких злочинів, імовірно, скоєних російськими військовими «інструкторами», правозахисники звертають увагу, зокрема, на розстріл у мечеті міста Бамбарі в лютому 2021 року.

Повстанці, рятуючись від найманців, сховалися у мечеті, де до того вже ховалися мирні жителі.

Свідки тих подій розповіли RFI, що, увійшовши в мечеть, росіяни почали «стріляти в усі боки», а потім без суду стратили трьох молодих людей.

На відео, яке подивилися розслідувачі RFI і підтвердженому Amnesty International, журналісти нарахували 15 убитих.

Крім того, після захоплення Бамбарі в місті почалися масові довільні арешти. Заарештовані пропали безвісти, розповіли RFI їхні родичі.

Під час іншого інциденту в грудні 2020 року росіяни обстріляли вантажівку з 30 мирними жителями, яка не зупинилася біля блокпосту на дорозі, що веде з Бамбарі в столицю ЦАР – Бангі.

В результаті, йдеться у доповіді ООН, троє цивільних були вбиті і 15 поранені. Свідок, який був у машині і отримав при обстрілі чотири вогнепальних поранення, пізніше розповів, що вантажівка не зупинився вчасно через технічну несправність.

У лютому, коли бої на вулицях Бамбарі закінчилися, російські найманці почали масові «зачистки», розшукуючи повстанців. Як розповіли RFI місцеві жителі: людей забирали за доносами без суду і слідства і більше їх ніхто не бачив.

ООН про сексуальне насильство

Також ООН задокументувала декілька випадків сексуального насильства, до яких можуть бути причетні росіяни.

По один із них розповіла RFI 20-річна дівчина. За іі словами, кілька чоловіків, які говорили російською, посадили її в машину і відвезли в невідоме місце, де ґвалтували всю ніч.

«Вони мучили мене, як тварини. Я не розумію. Я така ж людина, як вони. Я думала, росіяни тут для того, щоб допомогти нам», – розповіла дівчина.

Крім того, місцеві жителі звинувачують росіян у грабежах і підпалах будинків.

«Вони не купують їжу. Коли їм хочеться поїсти, вони вбивають тварин, яких тримають люди», – розповів RFI один з місцевих жителів. А в місті Бенцамбе, за свідченнями очевидців, найманці спалили 120 будинків.

Приватні військові компанії, перераховані в розслідуванні, не відповіли на запити RFI.

Посольство Росії в ЦАР описало висновки робочої групи ООН як «спекуляцію» і закликало її «зосередитися на розслідуванні злочинів, скоєних найманцями збройних формувань».

Наприкінці 2020 року Міністерство закордонних справ Росії повідомило про відправку до Центральноафриканської Республіки «300 інструкторів для навчання військовослужбовців національної армії».

Заступник голови МЗС РФ Михайло Богданов уточнив, що російські військові не беруть участі в бойових діях в ЦАР, там перебувають лише російські військові інструктори, і «це не армія, що не спецназ».

До цього офіційно повідомлялося про присутність в ЦАР понад 230 російських військовослужбовців, які проводили навчання місцевих військових і поліцейських.

Розслідувачі раніше вказували, що структури бізнесмена Євгена Пригожина, якого називають «кухарем Путіна», займаються розробкою родовищ золота і видобутком алмазів. А бійці «ПВК Вагнера», яку пов'язують з Пригожиним, виконують різні завдання, зокрема і охороняють президента Фостен-Аршанжа Туадера.

Про зв'язки Пригожина з ЦАР заговорили після вбивства в цій країні російського військового журналіста Орхана Джемаля, оператора Кирила Радченка і режисера Олександра Расторгуєва. Вони перебували в ЦАР за завданням «Центру управління розслідуваннями» (ЦУР) Михайла Ходорковського і знімали фільм про діяльність «вагнеровцев».