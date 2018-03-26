Кримінальний анклав: радикали з Росії переховуються від в'язниці на Донбасі

Вони тренують молодь на окупованих територіях і навіть закликають росіян голосувати за Володимира Путіна від імені всього Донбасу. Але це тільки ширма. Організацію «НАДО», або так звану «Народну армію Донбасу» насправді організували російські праві націоналісти, оголошені в розшук у себе на батьківщині за вбивства таджицьких мігрантів. «Донбас.Реалії» з’ясовували, що ці люди насправді роблять на непідконтрольних територіях Донбасу і хто за ними стоїть.

У березні 2018 року вибори російського президента обійшли стороною окупований Донбас: ані виборчих дільниць, ані агітації. За виключенням ролика на підтримку Путіна, який записала організація «НАДО» – «Народна армія Донбасу».

Молоді люди у кепках з написом «НАДО», які називають себе «молоддю Донбасу» впродовж майже п’яти хвилин переконують проголосувати «за єдину людину, яка очолює всесвітню боротьбу зі злом».

«Ми просто навіть не можемо уявити собі, що в такий час Росію очолить не Путін, а хтось інший. Страшний ліберальний вбивця, такий як Собчак?» – запитує на камеру представниця так званої «молоді Донбасу».

Більше того, висловити свою підтримку Путіну побажали нібито й «діти Донбасу». На обох роликах помітно, що спікери дивляться не в камеру, читаючи текст.

Пропагандистський ролик організації проросійських радикалів «Здорова нація»:

«Ми – діти, які представляємо «Народну армію Донбасу», закликаємо всіх росіян в ім’я порятунку світу, в ім’я десятків тисяч життів, в ім'я тих, кого немає з нами, кого знищив звір під маскою прозахідних лібералів, прийдіть 18 березня на вибори...», – переконує підліток на відео.

Звідки взялася «Народна армія Донбасу»?

У травні 2016 року в столиці Росії, Москві, на Хованському кладовищі відбулася масова бійка. З мігрантами з Таджикистану б’ються російські ультраправі. Внаслідок побоїща вбиті троє таджиків та поранені десятки людей.

«Коли сталася «Хованська бійня», дуже швидко з’ясувалося, що розбиратися з мігрантами приїхали у тому числі й, будемо так казати, учасники молодіжного крила «Бойове братство», яке було під контролем цього Макар’єва», – розповів «Донбас.Реалії» журналіст російського видання «Новая газета» Ірек Муртазін, який висвітлював події 2016 року.

Неофіційний гімн «Здорової нації» молодіжного крила російської організації «Бойове братство» написав її ідеолог Георгій Макар’єв. Після вбивств на Хованському кладовищі його та інших лідерів «Здорової нації» в Росії оголосили в розшук.

Вони «тітушковали», тобто здавали в оренду свій фізично здоровий актив на комерційній основі

«Вони, по суті, в українських термінах «тітушковали», тобто здавали в оренду свій фізично здоровий актив на комерційній основі, що було особливо добре, коли була можливість підвести під це якийсь ідеологічний базис», – сказав у коментарі «Донбас.Реалії» дослідник правих рухів, голова групи моніторингу прав національних меншин В’ячеслав Ліхачов.

Макар’єв подається в біги. А за місяць його ім’я спливло на окупованому Луганську як лідера новоствореної організації «Народна армія Донбасу» («НАДО»). За підтримки Плотницького, на той момент ватажка угруповання «ЛНР», Макар’єв відкрив спортзали для тренувань луганської молоді. Безкоштовно.

Звідки гроші у втікача від російської в’язниці Макар’єва?

На окупованому Донбасі Макар’єв розвиває неабияку активність. Роздає символіку «НАДО» підліткам, на тренування запрошують навіть американського борця Джеффа Монсона.

«Це свідчить про те, що Луганськ сьогодні – це такий кримінальний анклав, де люди, які переховуються від правосуддя в Росії, можуть сховатися, їх не можуть формально звідти привезти», – переконаний журналіст Ірек Муртазін.

Безкоштовні спортзали організації «НАДО» з’явилися навіть у Донецьку.

Звідки гроші у втікача від російської в’язниці Макар’єва? Виявляється, «Бойове братство» тільки у 2017 році абсолютно офіційно виграло кілька багатомільйонних грантів від президента Росії на підтримку молодіжних проектів.

«Здорова нація» позиціонувала себе як молодіжне крило «Бойового братства». Виходить, що ця організація, яка, по суті, виконувала роль рекету, рекетирів, керівництво якої оголошено в розшук за підозрою у вбивствах і ховається на території «ДНР», отримувала, я боюся збрехати, там було кілька, здається, 5 грантів, на приблизно загальну суму 30 мільйонів рублів», – розповідає дослідник правих рухів В’ячеслав Ліхачов.

Молодіжні проекти російських ультраправих на Донбасі Кремлем підтримуються негласно, зауважують експерти. Але чому спортивно-патріотичне виховання дітей Донецька і Луганська доручили саме Макар’єву, людині з кримінальним шлейфом?

«Місцеві особливо не хочуть, «відпускників» російських теж поменшало, «вагнерівці» – у Сирії. Виходить, тільки такі люди, як Макар’єв, і можуть там щось робити», – припускає російський журналіст Ірек Муртазін.

«Народна армія Донбасу» поїхала у Гагри

У Росії Геогрій Макар’єв все ще поза законом. Медіа повідомляли, що нібито лідера «Народної армії Донбасу» все ж таки видали російським слідчим органам минулого року. Писали й про те, що він убитий. Але вже в кінці лютого цього року з’явилося інтерв’ю Макар’єва, зроблене нібито в Донецьку.

Під час цього інтерв’ю він заявив: «Крім патріотичної діяльності нічого немає. Всі гідно, все дійсно відповідає ролі патріота Російської Федерації».

Водночас інші бойовики, в тому числі й серби, які воюють на стороні бойовиків, у лютому 2018 року раптом оголошують про підтримку організаторів бійні на московському цвинтарі.

«У лютому почався суд над справжніми патріотами Росії, громадськими працівниками «Здорової нації», які стали на шляху банди на Хованському кладовищі», – йдеться у відео, яке на YouTube-каналі так званої «Народної армії Донбасу» називається «Серби в підтримку патріотів ЗН».

За словами дослідника правих рухів В’ячеслава Ліхачова, статус такого «персонажа» з позиції громадської симпатії змінився з часу подій «Хованської бійні».

Тим не менше, ролик на підтримку Путіна «Народна армія Донбасу» записала вже без свого лідера Макар’єва.

Команді «Донбас.Реалії» вдалося зняти ексклюзивні кадри, на яких видно, що чорний хід до спортзалу «НАДО» у центрі Луганська задротований. На дверях оголошення: «Ми поїхали в Гагри» – до самопроголошеної Абхазії.

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