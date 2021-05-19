Росія: співробітників фонду Навального викликали на допити у справі про шахрайство

У Москві співробітників Фонду боротьби з корупцією викликали на допити до Слідчого комітету Росії у справі про шахрайство, відкритій проти опозиціонера Олексія Навального й «інших осіб». Про це повідомив у телеграмі директор ФБК Іван Жданов.

Поліцейські прийшли з повістками до соратників Навального в ніч на 19 травня, намагаючись, як написав Жданов, «просунути документи в дверні щілини» або прикріпити їх до дверей. Поліцейські розповіли, що їм потрібно терміново викликати на допит близько 70 співробітників ФБК.

Жданов також опублікував у твіттері фото однієї з повісток. У ній пропонують з’явитися в Слідчий комітет Росії 19 травня на допит як свідок.

Директор ФБК зазначив, що це перші дії слідчих органів у кримінальній справі про шахрайство проти Навального за майже шість місяців з моменту її порушення.

У кінці минулого року Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу за статтею про шахрайство в особливо великому розмірі проти засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального і його неназваних соратників. У Слідкомі заявляють, що вони розтратили 356 мільйонів рублів пожертвувань, зібраних на роботу їхніх фондів, у тому числі ФБК.

Порушення нової справи Навальний прокоментував в твіттері словами: «Путін, схоже, просто б’ється в істериці».

За інкримінованою статтею політику може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

2 лютого Симоновський суд Москви відправивОлексія Навального в колонію у кримінальній справі «Ів Роше» 2013 року, перший вирок за якою Європейський суд з прав людини зажадав переглянути. Опозиціонер повинен буде провести в ув’язненні близько двох із половиною років.