Вашингтон і Лондон засудили заборону структур Навального

США та Велика Британія засудили рішення російського суду, який визнав структури опозиціонера Олексія Навального «екстремістськими» і заборонив їхню діяльність.

«Цією дією Росія фактично криміналізувала один з небагатьох, що залишилися в країні, незалежних політичних рухів», – заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Це рішення створює ризик кримінального переслідування та ув’язнення для тисяч прихильників Навального в Росії за те, що вони користуються правами, гарантованими російською конституцією, йдеться у заяві американського зовнішньополітичного відомства. США закликають Росію припинити репресії проти Навального і його прихильників і дотримуватися міжнародних зобов’язань щодо забезпечення прав людини.

Міністр закордонних справ Велико ї Британії Домінік Рааб висловився більш жорстко. Він назвав рішення суду «збоченням» і «кафкіанською атакою на тих, хто виступає проти корупції та за відкрите суспільство». Це – спроба заборонити справжню політичну опозицію, вважає глава британського МЗС.

Московський міський суд 9 червня задовольнив позов прокуратури Москви про визнання «Фонду боротьби з корупцією», «Фонду захисту прав громадян» та регіональні штаби російського опозиційного політика Олексія Навального екстремістськими організаціями.

Організаціям заборонили поширювати будь-яку інформацію, здійснювати фінансові операції, а також брати участь у виборах і організовувати акції. Суд також постановив, що рішення про заборону діяльності ФБК і штабів Навального підлягає негайному виконанню.