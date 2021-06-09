Росія: суд визнав структури Навального «екстремістськими організаціями»

Московський міський суд 9 червня задовольнив позов прокуратури Москви про визнання «Фонду боротьби з корупцією», «Фонду захисту прав громадян» та регіональні штаби російсчького опозиційного політика Олексія Навального екстремістськими організаціями. Про це повідомляє пресслужба суду.

Організаціям заборонили поширювати будь-яку інформацію, здійснювати фінансові операції, а також брати участь у виборах і організовувати акції. Суд також постановив, що рішення про заборону діяльності ФБК і штабів Навального підлягає негайному виконанню.

«Фонд боротьби з корупцією», заснований Олексієм Навальним, включили до реєстру «іноземних агентів» у жовтні 2019 року.

У липні 2020 року Навальний оголосив про закриття ФБК і створення нової юридичної особи, «Фонду захисту прав громадян». Ця організація потрапила до реєстру «іноземних агентів» у в грудні 2020 року.

У квітні 2021 року прокуратура Москви подала позов про визнання ФБК, «Фонду захисту прав громадян» та регіональних штабів Навального екстремістськими організаціями.

До рішення суду прокуратура Москви припинила діяльність штабів Навального. Росфінмоніторинг включив громадський рух «Штаби Навального» (юридично такої організації не існує) до переліку екстремістів. Наприкінці квітня штаби оголосили про закриття.

На початку червня президент Росії Володимир Путін підписав так званий «закон проти ФБК». Він забороняє брати участь у виборах людям, причетним до діяльності екстремістської або терористичної організації.