Суд відмовився скасувати Навальному статус «схильного до втечі»

У Росії суд відмовив опозиціонеру Олексію Навальному у задоволенні його позову до колонії – він вимагав визнати незаконним те, що його поставили на облік як схильного до втечі, повідомляє російська служба Радіо Свобода.
У своїй заяві він вказав на повсякчасну поява біля його ліжка охоронця, через якого, за словами Навального, йому доводиться регулярно прокидатися. Навальний стверджує, що таким чином статус схильного до втечі порушує його право на безперервний сон. У той же час, упевнений він, підстав для надання йому такого статусу не було.
У свою чергу представник колонії заявила, що схильним до втечі Навальний був оголошений ще в СІЗО «Матроська тиша» і потім цей статус був продовжений вже в колонії. Інші в’язні, за її словами, ніколи не скаржилися на поганий сон.
Скарга на «тортури безсонням» з боку Навального надійшла ще в наприкінці березня: вночі співробітники колонії кожну годину будять Навального, перевіряючи, чи не втік він з колонії.
З 31 березня опозиціонер голодував, вимагаючи допустити у нього лікарів. Голодування він невдовзі припинив, зазначивши, що такою була рекомендація медиків.
Олексій Навальний перебуває у виправній колонії №2 у російському Покрові. Суд відправив його туди у кримінальній справі «Ів Роше» восьмирічної давності, замінивши умовний термін ув’язнення на реальний. Після цього стан здоров’я Навального різко погіршився. Політик оголошував голодування на знак протесту проти того, що не отримує необхідної медичної допомоги і при цьому до нього не допускають його лікаря.
Із закликом надати Навальному медичну допомогу виступили правозахисники, влада низки країн, нобелівські лауреати і світові знаменитості. На його підтримку в десятках міст Росії і світу пройшли акції протесту, в Росії вони закінчилися затриманнями тисяч людей.
Російський опозиціонер Навальний і Україна
Восени 2014 року Олексій Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим «де-факто російський».
Згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою.
Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і «Голосу Америки» він сказав, що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав «чесний референдум», перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари.
Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що «не бачить вирішення кримської проблеми», і цю проблему, на його думку, «не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний».
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У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій.
При цьому опозиціонер у коментарі DW називав тему України «периферійною» для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, «чого хоче Путін», аби нав’язувати свій порядок денний.
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