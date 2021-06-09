Дочка Навального отримала в Женеві премію для батька

Дар’я Навальна, 20-річна дочка ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального, виступила на Женевському форумі активістів, які відстоюють права людини.

Форум збирається щорічно напередодні чергової сесії Ради ООН з прав людини. Цього року 47-а сесія Ради пройде у Женеві з 21 червня по 15 липня.

Навальна отримала Премію мужності, присуджену її батькові, який перебуває в ув’язненні. У своєму записаному на відео виступі дочка Олексія Навального, зокрема, сказала: «Ви повинні були дивитися на мого батька, а не на мене, але він перебуває у російській в’язниці. Він витратив все життя на боротьбу з корупцією та відстоювання прав і свобод людини, таких як свобода слова, свобода вираження політичних поглядів, право на протест і на участь у виборах». За її словами, ці дуже важливі цінності відсутні в Росії.

Організатори форуму у листі соратнику Навального Леоніду Волкову підкреслили, що вирішили вручити премію опозиціонеру «за неймовірну сміливість у відстоюванні справедливості та прав людини».

Минулого тижня у Росії суд відмовив опозиціонеру Олексію Навальному у задоволенні його позову до колонії – він вимагав визнати незаконним те, що його поставили на облік як схильного до втечі.

Олексій Навальний перебуває у виправній колонії №2 у російському Покрові. Суд відправив його туди у кримінальній справі «Ів Роше» восьмирічної давності, замінивши умовний термін ув’язнення на реальний. Після цього стан здоров’я Навального різко погіршився. Політик оголошував голодування на знак протесту проти того, що не отримує необхідної медичної допомоги і при цьому до нього не допускають його лікаря.

Із закликом надати Навальному медичну допомогу виступили правозахисники, влада низки країн, нобелівські лауреати і світові знаменитості. На його підтримку в десятках міст Росії і світу пройшли акції протесту, в Росії вони закінчилися затриманнями тисяч людей.