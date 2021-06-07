Росія: Навального перевели з тюремної лікарні в колонію

Російського опозиціонера Олексія Навального перевели з лікарні на території колонії №3 у Володимирській області Росії назад в колонію №2 у місті Покров, куди його етапували у березні після заміни йому умовного терміну на реальний. Про це стало відомо в понеділок під час слухань в суді за позовами Навального до адміністрації колонії.

Навального перевели з Покровської колонії в лікарню для в’язнів у Володимирі 18 квітня, після більш ніж двох тижнів голодування. У лікарні опозиціонера оглянули цивільні лікарі, після чого він почав вихід з голодування.

На засіданні суду Навальний відмовився від претензій до адміністрації виправної установи через цензуру газет, які він одержує. Опозиціонер заявив, що в колонії був випадок, коли хтось вирізав з періодичних видань деякі статті. Керівництво установи заявило, що не причетне до цього. «Я хотів би відкликати позов, тому що ми зараз в тій точці, де ми юридично встановили, що ніякої цензури немає», – заявив Навальний.

Опозиціонер також попросив відкликати позов про відмову передати йому Коран. Навальний повідомив, що отримав книгу. «Зараз у мене є Коран, є остання книжка Володимира Сорокіна, у мене є навіть Біблія і система налагоджена. Мені тут важливий факт, що книги дають і ми впорядкували практику», – заявив політик.

Суд погодився закрити обидві справи.

Минулого тижня у Росії суд відмовив опозиціонеру Олексію Навальному у задоволенні його позову до колонії – він вимагав визнати незаконним те, що його поставили на облік як схильного до втечі.

Олексій Навальний перебуває у виправній колонії №2 у російському Покрові. Суд відправив його туди у кримінальній справі «Ів Роше» восьмирічної давності, замінивши умовний термін ув’язнення на реальний. Після цього стан здоров’я Навального різко погіршився. Політик оголошував голодування на знак протесту проти того, що не отримує необхідної медичної допомоги і при цьому до нього не допускають його лікаря.

Із закликом надати Навальному медичну допомогу виступили правозахисники, влада низки країн, нобелівські лауреати і світові знаменитості. На його підтримку в десятках міст Росії і світу пройшли акції протесту, в Росії вони закінчилися затриманнями тисяч людей.