Розслідування: у замаху на Дмитра Бикова брали участь ті ж співробітники ФСБ, які отруїли Навального

The Insider і Bellingcat оприлюднили розслідування, в якому з’ясували, що навесні 2019 року в Росії був отруєний письменник Дмитро Биков, і в цьому замаху брали участь ті ж співробітники ФСБ з НДІ-2 і Другої служби, яких підозрюють в отруєнні Олексія Навального і Володимира Кара-Мурзи.

16 квітня 2019 року Дмитрові Бикову стало зле на борту літака, що виконував рейс Єкатеринбург – Уфа. Письменник летів на зустріч із читачами. Після посадки літака в Уфі Бикова шпиталізували. Через тяжкий стан його ввели в штучну кому і підключили до апарату штучного дихання.

Пізніше консиліум лікарів вирішив перевезти письменника в НДІ імені Бурденка в Москві. Точний діагноз Бикова лікарі не озвучували. Пізніше він називав те, що трапилося з ним, отруєнням. Причини йому були невідомі.

Як і у випадку з Навальним і Кара-Мурзою, група отруйників із ФСБ Росії включала хіміків із «Лабораторії» (НДІ-2 ФСБ) і співробітників Служби із захисту конституційного ладу (Друга служба ФСБ), пише The Insider. Стежити за Биковим вони почали щонайменше за рік до отруєння.

Як з’ясували розслідувачі, отруту на одяг письменника нанесли в готелі Domina в Новосибірську, куди Дмитро Биков і його дружина Катерина Кевхішвілі заселилися 13 квітня.

До того моменту, за даними журналістів, отруйники вже були в місті – це Володимир Паняєв із Другої служби ФСБ й Іван Осипов з «Лабораторії» (вони прилетіли в Новосибірськ напередодні ввечері під іменами Володимир Алексєєв й Іван Спиридонов).

«І якщо Паняєв міг бути тим, хто за визначенням Путіна «просто наглядає», то Осипов – людина вельми конкретного профілю. Він не тільки сам працює в НДІ-2 ФСБ, а й постійно телефонує співробітниками центру «Сигнал» (де, як було показано в попередніх розслідуваннях, працюють із нервово-паралітичними речовинами). Він також значиться в реєстраційних базах як одержувач пільг (це може свідчити про військові заслуги), а в додатках з обміну контактними даними фігурує як лікар», – йдеться в розслідуванні.

Готель вибрали організатори заходу, на який був запрошений Биков. Як відзначають журналісти, саме в Domina за планом повинен був заселитися Навальний у серпні 2020 року.

Весь наступний день 14 квітня Биков почував себе відмінно і 15 квітня разом із дружиною прилетів в Єкатеринбург. А от вранці 16 квітня, судячи з усього, Дмитро Биков одягнув отруєний одяг, припускають розслідувачі. У літаку письменникові стало погано, почалася блювота, він важко дихав і покрився великими краплями поту.

У Бикова було багато спільних симптомів із Навальним, йдеться в матеріалі, в тому числі гіпергідроз (надзвичайно рясне потовиділення) і нормокардія на тлі гіповолемії, тобто зниження об’єму циркулюючої крові при збереженні звичайного ритму серцевих скорочень.

Лікарі так і не дійшли до однозначного діагнозу. Всі медики, з якими поспілкувався The Insider, сходяться на тому, що ніякі природні причини не могли б викликати подібну картину.

Згадані в розслідуванні представники ФСБ не відповіли на запити The Insider і Bellingcat про коментарі. Дмитро Биков заявив The Insider і Bellingcat, що у нього немає ніяких припущень про можливі мотиви замаху.

Биков – заступник головного редактора газети «Собеседник», що публікує, зокрема, антикорупційні розслідування.

Він був автором текстів сатиричного проекту «Громадянин поет», де висміювалися різні події з політичного життя і федеральна політика.