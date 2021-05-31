«Найбільше вислання за усю історію відносин»: російські дипломати покидають Чехію

Чехію у понеділок 31 травня покидає остання група російських дипломатів у рамках досягнутих домовленостей встановлення мінімального рівня дипломатичних відносин після скандалу із причетністю російських агентів до вибухів на чеських артилерійських складах. Це найбільше вислання дипломатів обома країнами за усю історію дипвідносин Чеської республіки та Російської Федерації.

Із летовища імені Вацлава Гавела в Празі спеціальним рейсом до Москви відлітає остання група працівників посольства Росії в Чехії у рамках паритетного скорочення чисельності персоналу посольств обох країн.

За повідомленнями, загальне число висланих – 63 дипломати і працівники посольства, разом із їхніми родинами.

В обох країнах залишиться:

7 дипломатів;

25 відряджених адміністративно-технічних працівників;

19 місцевих працівників.

Такого ще не було за усю історію відносин Чехії та Росії.

Ця домовленість також означає, що в Росії втратять роботу 79 російських громадян, які працювали у посольстві Чехії у Москві та його установах.

Яка причина?

Причиною різкого погіршення відносин Праги з Москвою стало оприлюднені у квітні 2021 року результати розслідування, згідно із якими російські агенти ГУР були причетні до вибухів на чеських складах боєприпасів у Врбетиці у 2014 році. Тоді загинули двоє чеських громадян і була завдана велика матеріальна шкода.

Поліція Чехії у зв’язку з вибухами на складах боєприпасів у цій країні 2014 року оголосила в розшук двох працівників працівників російської військової розвідки, відомої як ГРУ, – тих самих, яких вважають причетними до отруєння в Великій Британії подвійного агента Росії Сергія Скрипаля і його дочки 2018 року бойовою хімічною отруйною речовиною з групи «Новачок».

Одночасно із оприлюдненням результатів розслідування у Чехії, прокуратура Болгарії заявила про зв’язок інциденту в Чехії з вибухами на болгарських складах боєприпасів 2015 року.

У Празі та в Софії зазвучали заяви, що це були теракти, спрямовані на зрив постачань зброї для України.

Країни Європейського Союзу, а також Сполучені Штати і НАТО заявили про солідарність з Чехією, а деякі східноєвропейські країни вислали російських дипломатів, зокрема звинувачених у шпигунські діяльності.