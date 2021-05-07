У СБУ розповіли, скільки розслідують проваджень за фактами вибухів на військових складах

СБУ здійснює досудове розслідування у межах трьох кримінальних проваджень за фактами вчинення вибухів на військових складах. Про це в спецслужбі повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода.

У СБУ зазначили, що вибухи у військових складах розслідують у межах таких проваджень:

У кримінальному провадженні, яке розслідує слідчий відділ УСБУ в Харківській області (вчинення вибухів на технічній території арсеналу у місті Балаклія). Провадження відкрито у межах статей 113 (диверсія), частини першої статті 115 (умисне вбивство), частини третьої статті 425 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду) ККУ.

У кримінальному провадженні, яке розслідує слідчий відділ УСБУ у Вінницькій області (вчинення вибухів на військовому арсеналі у місті Калинівка) у межах статті 113 ККУ (диверсія).

У кримінальному провадженні, яке розслідує слідчий відділ УСБУ в Чернігівській області (вчинення вибухів на арсеналі в смт Дружба Ічнянського району) за статтею 113 ККУ (диверсія) та частиною третьою статті 424 ККУ (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду).

31 жовтня 2020 року Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для розслідування вибухів на складах боєприпасів в місті Ічня (Чернігівська область), місті Калинівка (Вінницька область), місті Балаклія (Харківська область), місті Сватове (Луганська область), місті Кривий Ріг (Дніпропетровська область) у 2014–2018 роках. Її очолив голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія.