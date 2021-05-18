Директор зовнішньої розвідки Росії Наришкін: «кібернапади, отруєння, втручання у вибори – це вбогий детектив»

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії (СВР) Сергій Наришкін у Москві дав інтерв'ю BBC. Він вкотре заперечив причетність Кремля до подій, у яких Захід звинувачує Росію. Наришкін назвав звинувачення у підривах, отруєнні, кібератаках та втручанні у вибори – «сюжетами для убогих детективів»

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії (СВР) Сергій Наришкін, якого називають одним із найближчих соратників президента Володимира Путіна, в інтерв'ю BBC вкотре заперечив причетність Росії до справ про отруєння, втручання у вибори. кібератаки та підриви, у яких Кремль звинувачують Сполучені Штати, Велика Британія Чехія та інші країни, наголосивши, що у Заходу «відсутні докази».

У розмові з кореспондентом BBC у Москві Наришкін спробував перекласти на Захід відповідальність за одну з найгучніших справ – кібернапади на SolarWinds.

Про ті напади повідомили у грудні 2020 року, коли виявили, що хакери внесли зміни у програмне забезпечення американської компанії SolarWinds, яке потім було завантажене у вигляді оновлень в комп’ютерні мережі низки урядових служб США, а також американських та європейських приватних компаній.

Наришкін послався на твердження, що саме американські і британські спецслужби використовують вразливості комп’ютерних мереж для збору інформації.

Голова СВР, усміхаючись і жартуючи, назвав звинувачення на адресу Росії про «кібернапади, отруєння, втручання у вибори» сюжетами «поганих убогих детективів».

США у квітні 2021 року запровадили нові санкції проти Росії, заявивши, що російські спецслужби ФСБ, ГРУ та СВР вчинили «одні з найбільш небезпечних кібернападів у нещодавній історії, включаючи кібернапад SolarWinds».

Окремо Міністерство фінансів США зазначило участь ГРУ в застосуванні вірусу NotPetya в Україні, а також у проведенні «кібернападів на урядові системи та критичну інфраструктуру в Україні та Грузії, операцій зі зламу систем та витоку інформації в США та Франції».

Британський міністр закордонних справ Домінік Рааб повторив звинувачення на адресу Москви і заявив, що Росія відповідальна не лише за дії агентів спецслужб, але й за діяльність хакерів – злочинців на російській території.

Ім’я Сергія Наришкіна з 2014 року перебуває у санкційних списках США, Європейського Союзу і України за участь у діях Росії проти України, зокрема за захоплення Криму та за війну на Донбасі.