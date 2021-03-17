США розширили санкції через отруєння Скрипалів та Навального

США розширили санкції, запроваджені раніше проти Росії через отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері та Олексія Навального в Томську. Про це йдеться в повідомленні Міністерства торгівлі США.

«Застосовуючи незаконні нервово-паралітичні отруйні речовини проти дисидентів як всередині, так і за межами своїх кордонів, російський уряд порушує свої зобов’язання за Конвенцією про заборону хімічної зброї, а також піддає своїх громадян і громадян інших країн смертельному ризику», – йдеться в заяві відомства.

Санкції наберуть чинності 18 березня – вони передбачають обмеження експорту і реекспорту в Росію товарів, пов’язаних з національною безпекою, а також обладнання, технологій та програмного забезпечення. Деякі винятки будуть збережені, проте не на основі ліцензій, а з підстав національної безпеки.

На початку березня США ввели санкції проти 14 організацій з Росії, Німеччини і Швейцарії у «справі Навального», мотивуючи тим, що ці організації могли мати відношення до створення і поширення зброї масового знищення та хімічної зброї. Сполучені Штати також внесли у санкційний список сімох російських чиновників через справу російського опозиційного політика Олексія Навального. Кремль пообіцяв відповісти на ці санкції.