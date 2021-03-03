Кремль пообіцяв відповісти на санкції проти російських чиновників через Навального

Речник Кремля Дмитро Пєсков розкритикував нові санкції, запроваджені США і Європейським союзом проти Росії через отруєння і ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

«Ці обмеження не залишаться без відповіді, це очевидно. Відповідь буде такою, що найкраще відповідатиме нашим інтересам», – сказав Пєсков 3 березня. Подробиць він не навів.

Напередодні речниця російського МЗС Марія Захарова назвала оголошення нових санкцій «ворожим антиросійським випадом».

Під час візиту до України президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що нові санкції, запроваджені ЄС, демонструють, що блок «повністю відданий» просуванню демократії і верховенства права.

2 березня Сполучені Штати Америки внесли у санкційний список сімох російських чиновників через справу російського опозиційного політика Олексія Навального.

У списку опинилися голова Федеральної служби виконання покарань Росії Олександр Калашников, голова управління адміністрації президента з внутрішньої політики Андрій Ярин, генеральний прокурор Ігор Краснов, директор ФСБ Олександр Бортников, заступники міністра оборони Олексій Криворучко і Павло Попов та перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко.

Того ж дня почали діяти санкції Євросоюзу проти чотирьох високопоставлених російських чиновників через «справу Навального».

В офіційному журналі ЄС з’явилися імена голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, керівника Росгвардії Віктора Золотова, директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашникова і генерального прокурора Ігоря Краснова за переслідування опозиційного політика Олексія Навального.