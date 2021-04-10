Британський судмедексперт визнав смерть партнера Березовського в Лондоні вбивством

Російський бізнесмен Микола Глушков, якого знайшли в Лондоні мертвим два роки тому, був убитий – такого висновку дійшов британський судово-медичний експерт Чіньєре Іньяма.

За висновком експерта, Глушкова задушив представник «третьої сторони» у його будинку у південнозахідному передмісті столиці Великої Британії.

Іньяма дійшов висновку, що російського опозиціонера «протиправно вбили», після того, як Коронерський суд Західного Лондона заслухав докази того, що його смерть намагалися видати за самогубство.

Михайла Глушкова знайшли мертвим 12 березня 2018 року зі слідами на шиї.

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Британські детективи відновлюють збір свідчень людей, які були в лондонському районі Нью Малден 12 березня 2018 року. За словами командира поліції Річарда Сміта, правоохоронці зв’язалися з 1 800 потенційними свідками і зібрали понад 420 свідчень. Наразі нікого не затримали, лондонська поліція не встановила офіційний мотив убивства.

Глушков, колишній близький бізнес-партнер покійного олігарха Бориса Березовського, отримав політичний притулок в Британії 2010 року.

Глушков був заступником директора державної російської авіакомпанії «Аерофлот». 1999-го року він був ув’язнений на 5 років за звинуваченнями у відмиванні грошей та шахрайстві. Але російські суди вели й інші справи проти нього.

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Бориса Березовського знайшли повішеним у його будинку у Британії 2013 року, і слідство не змогло дійти остаточного висновку щодо обставин смерті.

Глушков, згідно з повідомленнями, був впевнений, що Березовського та інших росіян, які раптово померли в Британії, убили.