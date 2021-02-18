Російський опозиціонер Кара-Мурза вимагає відкрити справу про його отруєння

Опозиціонер Володимир Кара-Мурза звернувся до Слідчого комітету Росії з заявою за підсумками розслідування Bellingcat і The Insider, в якому йшлося про те, що до його отруєння в 2015 і 2017 роках могли бути причетні співробітники ФСБ.

Кара-Мурза вимагає порушити справу про замах на вбивство і притягнути до відповідальності згаданих у розслідуванні співробітників ФСБ Романа Мезенцева, Олександра Самофала, Костянтина Кудрявцева і Валерія Сухарева.

У розслідуванні Bellingcat йшлося про те, що співробітники ФСБ, які стежили за опозиціонером Олексієм Навальним перед його отруєнням у минулому році, систематично відстежували переміщення також і Володимира Кара-Мурзи перед тим, як він двічі був госпіталізований із симптомами отруєння – в 2015 і 2017 роках.

«Кількість поїздок, що збігаються – сім напрямків і чотирнадцять рейсів – робить випадковий збіг статистично неймовірним. Публічність Кара-Мурзи і картина постійного стеження мають значну схожість з іншими спробами замахів цієї групи ФСБ», – наголосили у Bellingcat.

У 2015 році Володимиру Кара-Мурзі раптово стало зле під час зустрічі з колегами. Лікарі поставили діагноз «гостра ниркова недостатність на тлі інтоксикації». Довгий час політик перебував у стані штучної коми, був під’єднаний до апаратів штучного життєзабезпечення. Експертиза, проведена у Франції, встановила значне перевищення норми вмісту важких металів в організмі політика, але російська судово-медична експертиза не підтвердила отруєння.

У лютому 2017 року опозиціонер був госпіталізований у критичному стані в московську лікарню з такими ж симптомами, як і першого разу. Він вижив, хоча лікарі говорили, що шанси на це не перевищували п’яти відсотків.

Сам Кара-Мурза впевнений в тому, що його хотіли вбити за наказом російської влади. В інтерв’ю Радіо Свобода він сказав: «Це навмисні отруєння, їхньою причиною була моя багаторічна робота по просуванню персональних західних санкцій проти ближнього оточення Володимира Путіна».

Кара-Мурза був одним із російських політиків, які пролобіювали ухвалення «Закону Магнітського» в США в 2012 році. Закон дозволив запровадити санкції проти російських чиновників і представників силових відомств, які, на думку Вашингтона, порушують права людини.