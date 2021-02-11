Росія: опозиціонер Кара-Мурза вимагає допитати імовірних співробітників ФСБ в справі про отруєння

Російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза заявив 11 лютого, що вимагатиме допитати імовірних співробітників Федеральної служби безпеки, які фігурують у розслідуванні групи Bellingcat щодо двох отруєнь політика. Як повідомив телеканал «Дождь», Кара-Мурза сказав, що спільно зі своїм адвокатом найближчими днями має намір відвідати Слідчий комітет Росії та вимагати порушення кримінальної справи.

Опозиціонер наголосив, що домагатиметься справедливості в судах, аж до Європейського суду з прав людини.

Кара-Мурза додав, що зателефонував фігуранту розслідування Bellingcat Роману Мезенцеву, який може бути причетний до двох замахів на життя політика. За словами Кара-Мурзи, він додзвонився до Мезенцева і запитав, чи це Роман Михайлович. Чоловік відповів ствердно. Тоді опозиціонер представився, після чого Мезенцев одразу припинив розмову.

Перед тим 11 лютого група розслідувачів Bellingcat оприлюднила розслідування щодо двох отруєнь Володимира Кара-Мурзи в 2015 і 2017 роках. Розслідувачі виявили, що співробітники ФСБ, які стежили за російським опозиційним політиком Олексієм Навальним у день його отруєння, систематично відстежували переміщення ще одного опозиціонера, Володимира Кара-Мурзи-молодшого.

«Число поїздок, які збігаються, – сім напрямків і чотирнадцять рейсів – робить випадковий збіг статистично неймовірним. Публічність Кара-Мурзи і картина постійного стеження мають значне споріднення з іншими спробами замахів цієї групи ФСБ», – пише Bellingcat.

У 2015 році Кара-Мурзі раптово стало зле під час зустрічі з колегами. Лікарі поставили діагноз «гостра ниркова недостатність на тлі інтоксикації». Довгий час політик перебував у стані штучної коми, був підключений до апаратів штучного життєзабезпечення. Експертиза у Франції встановила значне перевищення вмісту важких металів в організмі політика, але російська судово-медична експертиза не змогла підтвердити отруєння.

У лютому 2017 року Кара-Мурза був госпіталізований у критичному стані в московську лікарню з такими ж симптомами, як і в перший раз. Кара-Мурза знову вижив. Як він згодом розповідав, лікарі стверджували, що його шанси на виживання були близько 5%.

Bellingcat стверджує, що співробітники Інституту криміналістики ФСБ стежили за Володимиром Кара-Мурзою в період і до першої госпіталізації, і до другої. У розслідуванні йдеться, що за три місяці, що передували госпіталізації в 2015 році, Володимира Кара-Мурзу в поїздках по Росії щонайменше чотири рази супроводжували імовірні співробітники ФСБ. Це були поїздки до Томська, Санкт-Петербурга, Калінінграда та Казані.

Сам Кара-Мурза раніше стверджував, що його цілеспрямовано намагалися отруїти речовиною, яка, за його припущенням, є лише у російських спецслужб. Як мотив злочину опозиціонер називає помсту за його політичну діяльність у Росії, зокрема – за лобіювання «закону Магнітського», ухваленого в США в 2012 році. Закон дозволив запровадити санкції проти російських чиновників і представників силових відомств, які, на думку Вашингтона, порушують права людини.