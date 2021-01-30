Bellingcat розслідує смерть двох чиновників РУСАДА на початку 2016 року

Співробітник незалежної групи розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв заявив, що займається розслідуванням загибелі в лютому 2016 року двох колишніх співробітників Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), які входили в його керівництво. Про це він розповів російському телеканалу «Дождь».

«Ми цим займаємося», – сказав Грозєв.

За його словами, команда Bellingcat «не дуже велика», тому вони можуть «працювати послідовно, а не одночасно по всіх [випадках]».

«Тому по кожному [випадку], в яких у нас є впевненість, ми повинні зібрати переконливі докази і публікувати це. Навіть за тими [замахами], які трапилися в Москві, можна довести з високим ступенем ймовірності, що ця група [з ФСБ] мала причетність до вбивства. На основі того, що ця група стежила за ними при кожній [поїздці] або великій кількості поїздок по країні. Якщо за цими двома [співробітникам РУСАДА] таке стеження є, то ми зможемо це опублікувати», – розповів Грозєв.

На початку 2016 року, 3 лютого і 14 лютого, з різницею в 10 днів, у Росії померли колишній голова виконавчого комітету РУСАДА В’ячеслав Синьов і колишній виконавчий директор агентства Микита Камаєв.

У листопаді 2015 року ексголова Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) опублікував результати розслідування, в якому йшлося про те, що в Росії існує державна підтримка допінгу. Тоді ж, у листопаді 2015 року, Всесвітнє антидопінгове агентство позбавило російське антидопінгове агентство (РУСАДА) акредитації у зв’язку з опублікованими викриттями.

Через місяць керівництво РУСАДА пішло у відставку, а директор Московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков був відсторонений від роботи і в січня 2016 року залишив Росію.

У вересні 2017 року Родченков в інтерв’ю газеті New York Times розповів, що приводом для його від’їзду стало попередження, отримане від знайомого в російському уряді, про нібито підготовку «самогубства» Родченкова.

27 січня група розслідувачів Bellingcat спільно з виданням Insider за участю Der Spiegel оприлюднила розслідування про три завершених убивства, до яких можуть бути причетні співробітники ФСБ Росії, запідозрені в отруєнні опозиціонера Олексія Навального.

У розслідуванні під назвою «Журналіст, активіст, «патріот» – кого вбивали отруйники з НДІ-2 ФСБ» ідеться про смерті журналіста з міста Нальчик Тимура Куашева, активіста з Дагестану Руслана Магомедраїмова та лояльного до російської влади політика Микити Ісаєва.