Група Bellingcat встановила зв’язок співробітників ФСБ Росії з отруєннями опозиціонера Кара-Мурзи

Група розслідувачів Bellingcat виявила, що співробітники ФСБ, які стежили за російським опозиційним політиком Олексієм Навальним у день його отруєння, систематично відстежували переміщення ще одного опозиціонера, Володимира Кара-Мурзи-молодшого. Це було перед двома його отруєннями, в 2015 та 2017 роках.

«Число поїздок, які збігаються, – сім напрямків і чотирнадцять рейсів – робить випадковий збіг статистично неймовірним. Публічність Кара-Мурзи і картина постійного стеження мають значне споріднення з іншими спробами замахів цієї групи ФСБ», – пише Bellingcat.

У 2015 році Кара-Мурзі раптово стало зле під час зустрічі з колегами. Лікарі поставили діагноз «гостра ниркова недостатність на тлі інтоксикації». Довгий час політик перебував у стані штучної коми, був підключений до апаратів штучного життєзабезпечення. Експертиза у Франції встановила значне перевищення вмісту важких металів в організмі політика, але російська судово-медична експертиза не змогла підтвердити отруєння.

У лютому 2017 року Кара-Мурза був госпіталізований у критичному стані в московську лікарню з такими ж симптомами, як і в перший раз. Кара-Мурза знову вижив. Як він згодом розповідав, лікарі стверджували, що його шанси на виживання були близько 5%.

Bellingcat стверджує, що співробітники Інституту криміналістики ФСБ стежили за Володимиром Кара-Мурзою в період і до першої госпіталізації, і до другої. У розслідуванні йдеться, що за три місяці, що передували госпіталізації в 2015 році, Володимира Кара-Мурзу в поїздках по Росії щонайменше чотири рази супроводжували імовірні співробітники ФСБ. Це були поїздки до Томська, Санкт-Петербурга, Калінінграда та Казані. Поїздка до столиці Татарстану відбулася з 22 до 24 травня 2015 року. Кара-Мурза повернувся до Москви менш ніж за 48 годин до появи симптомів отруєння.

У всіх поїздках був присутній Олександр Самофал, імовірний офіцер ФСБ. У базі даних, яку Bellingcat придбала на чорному ринку, є згадка водійських прав Самофала, виданих у 2006 році. Там його адреса вказана як «військова частина 2567», що відповідає адресі академії прикордонної служби ФСБ в підмосковному населеному пункті Голіцино. Протягом 2015–2016 років Самофал 12 раз супроводжував Кара-Мурзу в його поїздках по різних містах Росії. Кілька разів із ним разом опинявся імовірний співробітник Інституту криміналістики ФСБ Костянтин Кудрявцев (відомий із розслідування про отруєння Олексія Навального), а також Роман Мезенцев, старший офіцер 2-го управління ФСБ.

У розслідуванні йдеться, що група віддавала перевагу отруєнням поза межами Москви через гіршу якість медичної допомоги в регіонах, а також тому, що отримати доступ до готельного номеру жертви там легше. У випадку з Кара-Мурзою, якого отруїли в столиці, припустити стеження спецгрупи дозволили його поїздки по країні – до Калінінграда, Томська, Санкт-Петербурга і Казані. Усюди за ним слідували оперативники ФСБ. Так само за ним стежили і в 2017 році.

Після другого отруєння дружина Кара-Мурзи Євгенія отримала від лікарні зразки його крові і через деякий час передала їх агентам ФБР. Їй обіцяли дослідити їх у лабораторії, акредитованої Організацією за заборону хімічної зброї, проте згодом ФБР відмовилося повідомити про результати. Після того, як суд зажадав від відомства зробити це, воно опублікувало лише деякі фрагменти звіту, пославшись на таємність інших. У розсекречених даних містилися лише висновки про те, що Кара-Мурза був отруєний навмисно, але не говорилося, чому саме.

The Insider і Bellingcat нагадують, що в січні 2018 року до США прилітали керівник ФСБ Олександр Бортніков, голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін і голова Головного розвідувального управління (офіційна назва – Головне управління Міністерства оборони Росії) Ігор Коробов. Розслідувачі вважають, що хтось із них міг зустрічатися з директором ФБР. «Сам факт, що згадка про цю зустріч є в документах у справі про Кара-Мурзу, свідчить про те, що його питання обговорювалося на зустрічі, а в такому разі відмова від публікації результатів аналізів може бути частиною якоїсь угоди», – доходять висновку автори розслідування.

Сам Кара-Мурза раніше стверджував, що його цілеспрямовано намагалися отруїти речовиною, яка, за його припущенням, є лише у російських спецслужб. Як мотив злочину опозиціонер називає помсту за його політичну діяльність у Росії, зокрема – за лобіювання «закону Магнітського», ухваленого в США в 2012 році. Закон дозволив запровадити санкції проти російських чиновників і представників силових відомств, які, на думку Вашингтона, порушують права людини.