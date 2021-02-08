YouTube заблокував розмову Навального зі ймовірним отруйником

Запис телефонної розмови російського опозиційного політика Олексія Навального зі ймовірним співробітником Інституту криміналістики ФСБ Росії Костянтином Кудрявцевим, якого Навальний називає причетним до свого отруєння, заблокований на YouTube через порушення авторських прав. На це першим звернув увагу телеканал «Дождь».

На банері до видаленого відео вказана американська корпорація ViacomCBS, в яку входять Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central і інші.

При цьому за деякими американським IP відео доступне, повідомляє телеканал «Настоящее время».

ViacomCBS наразі не коментувала ситуацію.

Запис з імовірним отруйником Навального був опублікований 21 грудня і набрав понад 27 мільйонів переглядів. Опозиціонер оприлюднив на своєму YouTube-каналі запис своєї розмови з людиною, яку він ідентифікував як Костянтина Кудрявцева і який фактично зізнався, що політик був отруєний влітку 2020 року в Томську співробітниками спецслужби. ФСБ назвала запис розмови з Кудрявцевим «підробкою».

14 грудня Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і CNN випустили спільне розслідування. Журналісти стверджують, що до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального в серпні 2020 року були причетні вісім оперативників, пов'язаних з Інститутом криміналістики ФСБ (НДІ №2).

Троє з них їхали за Навальним у Новосибірськ, а потім до Томська, де він був отруєний 20 серпня 2020 року. Політик вижив, тому що літак екстрено посадили в Омську, де його госпіталізували, а потім відвезли лікуватися в Берлін.