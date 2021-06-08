Росія: суд залишив у силі вирок соратниці Навального Соболь

Суд у столиці Росії Москві залишив у силі вирок соратниці Олексія Навального опозиціонерці Любові Соболь у справі про вторгнення додому до ймовірного співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева. У квітні вона була засуджена за це до року виправних робіт умовно.

Тоді суд визнав її винною в незаконному проникненні в московську квартиру Кудрявцева.

Кримінальну справу проти юристки «Фонду боротьби з корупцією» відкрили після того, як Любов Соболь 21 грудня 2020 року намагалася зняти репортаж про Костянтина Кудрявцева. Вона чекала його виходу з квартири, сидячи у дворі в орендованій машині, проте її затримали силовики. У неї вдома відбувся обшук, а після цього її затримали на 48 годин.

Соболь не заперечує, що дзвонила в квартиру Кудрявцева, щоб поставити йому питання про замах на Навального. Вона стверджує, що не застосовувала насильства, щоб зайти в квартиру, як заявляє суд.

На засіданні 8 червня Соболь заявила, що вважає, що у росіян немає ні прав, ні можливості відстояти справедливість, а вона ніяких злочинів не скоювала. Пізніше вона дала зрозуміти, що вважає рішення районного суду очікуваним.

У грудні минулого року опозиційний політик і засновник ФБК Олексій Навальний оприлюднив запис своєї розмови з чоловіком, якого Bellingcat ідентифікував як співробітника ФСБ Росії Костянтина Кудрявцева. З його розмови з Навальним випливає, що опозиціонер був отруєний влітку 2020 року працівниками російської спецслужби.

Також Кудрявцев розповів, що отруйна речовина була нанесена на спідню білизну опозиціонера, яке було в номері томського готелю, де Навальний зупинився.

У ФСБ назвали запис телефонної розмови сфабрикованим.