Путін підписав закон про заборону росіянам брати участь у роботі «небажаних» організацій за кордоном

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про заборону російським громадянам і юридичним особам в будь-якій країні світу брати участь в роботі іноземних неурядових організацій, визнаних у Росії «небажаними».

Закон також запроваджує з 1 жовтня контроль Росфінмоніторингу за грошовими переказами будь-якого розміру в Росію з певних країн.

Перелік таких країн буде визначений Росфінмоніторингом за погодженням із Центробанком Росії.

Закон про «небажані» організації Путін підписав у травні 2015 року, після цього його кілька разів посилювали.

«Небажаною» може бути визнана будь-яка неурядова організація, яка, на думку генерального прокурора або його заступника, становить «загрозу безпеці держави й основам конституційного ладу». Після внесення в список «небажаних» організації забороняється працювати на території Росії, заморожуються всі її рахунки, повинні бути закриті всі її відділення. Співпрацювати з такими організаціями заборонено. Порушникам закону загрожують великі штрафи і тривалі терміни ув’язнення.